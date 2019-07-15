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3. oldu

, 'nda ABD'de düzenlenen sezonun 9. ayağındaki ikinci yarışını 3. sırada tamamladı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2019 09:30
Toprak Razgatlıoğlu 3. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın ABD'deki 9. ayağının ikinci yarışında 3. oldu.

Monterey kentindeki 3,6 kilometrelik Laguna Seca Pisti'nde düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

Aruba-Ducati takımından Chaz Davies, son 4 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea'in 3.3 saniye önünde birinciliğe ulaştı.

Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu ise 4. cepten başladığı mücadeleyi, liderin 11.6 saniye arkasında 3. sırada bitirdi.

Şampiyonanın 10. ayağı, 7-8 Eylül tarihlerinde Portekiz'de yapılacak.

SÜRÜCÜLER KLASMANI

1. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 433 puan

2. Alvaro Bautista (İspanya): 352

3. Alex Lowes (Büyük Britanya): 220

4. Michael van der Mark (Hollanda): 215

5. Leon Haslam (Büyük Britanya): 202

6. Toprak Razgatlıoğlu: 191

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