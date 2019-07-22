Genç atletlerden tarihi şampiyonluk

İsveç'in Boras kentinde düzenlenen Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 4x400 metre yarışı finalinde Türkiye tarihi bir sonuca imza attı. Milli Takım, 3:08.34 ile Avrupa'da yılın en iyi U20 derecesine imza atarak altın madalyanın sahibi oldu. Nefes kesen yarışta sırasıyla Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam ve İlyas Çanakçı start aldı.
Seçme yarışında yer almayan ancak finalde son 400'ü koşan 17 yaşındaki atletimiz İlyas Çanakçı'nın son bölümdeki muhteşem atağı ile 4 rakibini birden geçmesi altın madalyayı ülkemize getirdi.
10 bin metre yürüyüşte ise Meryem Bekmez
44.44.50'lik derecesiyle birinci, Evin Demir
ise 46.38.68 ile Meryem'in ardından Avrupa 2.'si oldu. Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamladı.