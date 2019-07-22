Genç atletlerden tarihi şampiyonluk

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İsveç'in Boras kentinde düzenlenen Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 4x400 metre yarışı finalinde Türkiye tarihi bir sonuca imza attı. Milli Takım, 3:08.34 ile Avrupa'da yılın en iyi U20 derecesine imza atarak altın madalyanın sahibi oldu.Seçme yarışında yer almayan ancak finalde10 bin metre yürüyüşte ise44.44.50'lik derecesiyle birinci,ise 46.38.68 ile Meryem'in ardından Avrupa 2.'si oldu. Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamladı.