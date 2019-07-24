Toprak Razgatlıoğlu bir ilki yaşayacak

MILLI motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, pazar günü Japonya'da düzenlenecek Dünya Dayanıklılık Şampiyonası finalinde yarışacak. Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Toprak, 42'ncisi Japonya'da düzenlenecek organizasyonun final ayağı Suzuka 8 saat yarışında piste çıkacak ilk Türk sporcu unvanını elde edecek. Milli sporcu, bugün ve yarın testlere katılacak. Cuma günü sıralama yarışında piste çıkacak.

Nakavt oldu, hayatını kaybetti

KARIYERINDEKI 13 maçtan da galip ayrılan Maxim Dadashev ile Subriel Matias arasındaki süper hafif sıklet boks müsabakası, ölümle sonuçlandı. 28 yaşındaki Dadashev'in, ABD'nin Maryland eyaletinde yapılan maçta aldığı darbeler yüzünden öldüğü açıklandı. Dadashev, 11. rauntta art arda gelen yumruklarla devrildi. Karşılaşmayı teknik nakavtla kaybeden Dadashev, başına aldığı darbeler sebebiyle hastaneye götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Dadashev ameliyat edildi ancak yaşam mücadelesini kaybetti.

Başakşehir'in rakipleri yenişemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Başakşehir'in muhtemel rakipleri Viktoria Plzen ile Olympiakos, Çekya'da 0-0 berabere kaldı. Eski Fenerbahçeli futbolcu Mathieu Valbuena Olympiakos formasıyla 57 dakika sahada kaldı. 30 Temmuz'da oynanacak rövanş mücadelesinden galip ayrılan taraf, Başakşehir'in rakibi olacak. Bu arada turuncu-lacivertli takım, 30 yaşındaki sol beki Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı. Başakşehir kurulduğundan bu yana bu formayı terleten Alparslan, TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'le anlaştı.

Eurocup'ta rakipler belli oldu

KADINLAR Eurocup'ta takımlarımızın rakipleri belli oldu. Beşiktaş B Grubu'nda Spartak Vidnoje, PBC Moskova ve BC Prishtina ile mücadele edecek. Orman Gençlik ise çekilen kura sonucunda C Grubu'nda Basket Umea, Polkowice ve Kayseri-Noginsk maçının galibiyle eşleşti. C grubundaki diğer temsilcimiz Hatay BŞB de Enisey, Tsmoki Minsk ve Ruzomberok ile bir üst tura çıkmak için karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın rakipleri ise E grubunda Artego Bydgoszcz, Lulea Basket ve ACS Sepsi oldu.

İbrahimovic hastanelik etti

ABD MLS'te Los Angeles Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles FC ile oynanan derbi maçta rakip savunma oyuncusu Mohamed El Mounir'in elmacık kemiğini kırdı. Libyalı futbolcu ile girdiği hava topu mücadelesinde dirseğini kullanan İsveçli yıldız, rakibinin maçtan sonra hastaneye kaldırılarak ameliyat olmasına sebep olurken karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Böyle dolu tribünler karşısında oynadığım derbi maçlarda adrenalinle doluyorum." Yıldız futbolcunun, ABD Futbol Federasyonu tarafından cezaya çarptırılması bekleniyor.

Ronaldo'nun soruşturması durdu

CRISTIANO Ronaldo ile Kathryn Mayorga'nın tecavüz davasında polis, soruşturulmanın durdurulduğuna ve Portekizli futbolcunun aleyhindeki kanıtların yeterli olmadığına karar verdi. Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, "Mayorga'nın açtığı dava sonrası tüm bilgiler değerlendirilirken, şu ana kadar Ronaldo aleyhindeki suçlamalara dair yeterli kanıt bulunmamaktadır. Bu doğrultuda Ronaldo hakkında cezai işlem yapılmayacaktır" denildi. Mayorga, geçen sene Ronaldo tarafından tecavüze uğradığını iddia edip dava açmıştı.

Göztepe'den orta sahaya takviye

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, Borussia Dortmund II forması giyen Hüseyin Bulut'u kadrosuna katttı. Bu sezon 5. transferine imza atan sarı-kırmızılı kulüp, 20 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık mukavele yaptığını açıkladı. B.Dortmund altyapısında yetişen ve 2018-19 sezonunda Alman ekibinin formasını giyen orta saha oyuncusunun, Göztepe'nin Afyonkarahisar kampına katıldığı belirtildi.