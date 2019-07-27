Fortnite Dünya Kupası'nda ödül 3 milyon Dolar

Sporun yeni yüzü E-spor'un ulaştığı maddi güç birçok spor dalını geride bırakmış durumda. E-spor'da tarihin en büyük ödüllü turnuvası Fortnite Dünya Kupası finalleri bugün ve yarın New York'ta yapılacak.

Toplam 30 milyon $ dağıtılacak turnuvayı kazanan isim 3 milyon $'lık ödülün de sahibi olacak.

Geçen ay Wimbledon'da şampiyon olan Novak Djokovic ve Simona Halep'in 2.92 milyon $ kazandığı düşünülürse, ödülün büyüklüğü iyice ortaya çıkıyor.

Dünya çapında 10 hafta süren elemelerde 40 milyon katılımcı arasından finallere kalan 95 oyuncunun yer alacağı finallerde en düşük ödül 50 bin $. Ancak Fortnite, en çok ödül dağıtılan Espor turnuvası olma unvanını uzun süre koruyamayacak. Zira gelecek ay Şanghay'da düzenlenecek olan Dota 2'de toplam ödülün 30.2 milyon $ olacağı konuşuluyor.