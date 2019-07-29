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Erdoğan'dan down sendromlu sporculara tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı , Finlandiya'da düzenlenen 2019 Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019 17:19
Erdoğan'dan down sendromlu sporculara tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Finlandiya'da düzenlenen 2019 Yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor!"

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Erdoğan'dan down sendromlu sporculara tebrik
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