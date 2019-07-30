Bahar Toksoy Guidetti, kız çocuklarının hayallerine ışık tutuyor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen milli oyuncu Bahar Toksoy Guidetti, kurduğu akademiyle kız çocuklarının hayallerine ışık tutuyor.

Kariyerinde kulüp ve milli takım düzeyinde birçok şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki voleybolcunun kurduğu Bahar Toksoy Guidetti Academy bünyesinde ilk organizasyon, İstanbul'da gerçekleşiyor.

Nişantaşı Üniversitesi Maslak Yerleşkesi'nde 27 Temmuz'da başlayan ve 2 Ağustos'ta sona erecek yaz kampına Türkiye'nin birçok kentinden 10-14 yaşlarında 40 kız çocuğu katılıyor.

Kampta kız çocuklarına gelecekte iyi birer sporcu olmalarının yanı sıra hayallerinin peşinden koşmaları, kendi ayakları üzerinde durmaları, güçlü, cesur ve yardımsever olmaları için ilham verilmesi hedefleniyor.

Organizasyonda voleybol antrenmanlarının yanı sıra birçok alanda gerçekleştirilen eğitimlerle de çocukların gelişimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Bahar Toksoy Guidetti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akademi hayalini eşi A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti ile kurduklarını belirtti.

2016'da kızları Alison'un dünyaya gelmesinin ardından harekete geçmeye karar verdiklerini aktaran Bahar, "Bu hayali Giovanni ile beraber kurduk. Beraber yola çıktık ve devam ediyoruz. Hayallerimizi gerçekleştirmek için bir adım atmaya karar verdim. Çok kapsamlı bir şekilde bu hayal üzerine düşünmeye ve çalışmaya başladık. Ve bunun ürünü olarak kampımız başladı. Bu yolda yanımızda Possible ekibi var. Her şey çok güzel gidiyor. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"HAYATIN HER ALANINDA İLHAM KAYNAĞI OLMAYI İSTEDİK"

Kamp programında voleybol antrenmanlarının yanı sıra doğa, sanat ve bilim atölyelerinin bulunduğuna dikkati çeken Bahar Toksoy Guidetti, şunları kaydetti:

"Şu anda 40 öğrencimiz var. İki gruba ayrılıyorlar. Bir grup antrenman yaparken diğerleri ise eğitime ve atölyelere gidiyor. Doğa, sanat ve bilim atölyelerimiz var. Bunun yanında sporcu psikolojisi ve beslenmesi gibi birçok eğitimimiz var. Profesyonel bir sporcunun hayatında birçok element var. Bunların hepsini işlememiz gerekiyor. Çocuklar buradan çıktıklarında onlara sadece sporda değil, hayatın her alanında ilham kaynağı olabilmeyi istedik."

"VOLEYBOLU BİLMELERİ DEĞİL SEVMELERİ YETERLİ"

Akademi bünyesinde ilk kez gerçekleştirilen yaz kampına İstanbul dışından da çok katılım olduğunun altını çizen 31 yaşındaki voleybolcu, şunları dile getirdi:

"Yarının Sultanları projesi kapsamında Bitlis'ten gelen 5 kızımız da burada. Giovanni ile antrenman yaptılar. Oradan seçildiler. Şimdi de bizimle antrenman yapıyorlar. Bu etkinliklerden faydalanıyorlar. Aslında biz bu yola çıkarken şunu söyledik, voleybolu bilmeniz önemli değil. Burada olmak için voleybolu sevmeniz yeterli. Onlar da canla başla çalışıyor. Herkes ekip olarak voleybol için bir adım atmaya çalışıyor. Çok keyifli bir ortam var."

"GİOVANNİ'NİN HEYECANI BİR BAŞKA"

Bahar Toksoy Guidetti, kampta kız çocuklarıyla bir araya gelerek antrenman yapan eşi Giovanni Guidetti'nin ayrı bir heyecan yaşadığını aktardı.

İtalyan başantrenörün uzun zamandan bu yana Türkiye'de çalıştığını ifade eden Bahar, "Bu fikirler, 'Çocuklara ne katabilirim, daha fazla ne verebilirim' diye düşündüğümüzde ortaya çıktı. Benimle aynı heyecanı o da paylaşıyor. Ben belki daha çok üstünde duruyorum ama Giovanni'nin heyecanı da bir başka. Biraz yoğun bir programı var. Ancak yine de aramızda olacak. Çok heyecanlı. Çocuklara bir şey öğretmek ona da heyecan veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"KAMPLARI ÇOĞALTMAK İSTİYORUZ"

Bahar Toksoy Guidetti, akademi çatısı altında gelecekte farklı organizasyonlar yapacaklarını belirtti.

Birçok alternatif proje planladıklarını dile getiren deneyimli oyuncu, "Bu kampları çoğaltmayı istiyoruz. Şehir dışına çıkmak, yurt dışına açılmak istiyoruz. İlk kampımızı bir geçirelim. Sonrasında nereye doğru yürüyor hep birlikte karar vereceğiz." diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN CESUR VE FEDAKAR OLMASINI HEDEFLEDİK"

Kampta çocukların iyi bir sporcu olmasının yanı sıra birçok şeyi hedeflediklerini aktaran Bahar, şunları kaydetti:

"Çocuklar için bu kampı düşündüğümüzde iyi bir sporcu olmanın yanında cesur, kendine güvenen, kendi kararlarını alan ve fedakar olmalarını hedefledik. Profesyonel sporculuğun içinde sadece spor yok. Voleybol yok. Bunun yanında birçok element var. Bunları hedefleyerek yola çıktık. Umuyoruz ki bu kamp bittiğinde, kızlar buradan eğlenerek, güzel anılarla ve gerçekten hayatlarında ilham kaynağı olabilecek, onlara yol göstereceğimiz bir şekilde ayrılır. Bunun için buradayız."