Erdoğan'dan şampiyonlara kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Finlandiya'da düzenlenen 2019 Yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor!"

Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen şampiyonada milli sporcu Dilara Çevik, 2'si altın, 4'ü gümüş olmak üzere toplam 6 madalya kazanmıştı. Çevik, madalya töreni sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği sözü tuttuğunu belirterek, ilk fırsatta madalyalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştıracağını ifade etmişti.

Finlandiya’da düzenlenen 2019 yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor! pic.twitter.com/olQDS3ojPd — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 29, 2019