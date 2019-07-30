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: “Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz”

'ne ilişkin açıklamalarda bulunan A oyuncusu , "Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çin’deki elemelere hazırız" dedi. Akyol, ayrıca eski takımı Fenerbahçe'ye geri dönmesiyle alakalı da, "Keyifli günler bizi bekliyor" dedi.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 10:31
Naz Aydemir Akyol: “Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz”

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Naz Aydemir Akyol, Çin'de 2-4 Ağustos'ta düzenlenecek ve grup liderlerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanacağı Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri öncesinde İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Hazırlıkların tempolu geçtiğini ve buralarda eksiklerini gördüklerini belirten Akyol, "Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çin'deki elemelere hazırız. Olimpiyat şampiyonu ve gümüş madalya sahibi Çin ile oynayacağız. Şansımız bence yüksek. Tek maç oynayacağız ve her şey olabilir. Dünyanın en iyi oyuncusu Çin'de ama biz de takım oyunu oynuyoruz. Bu maçın ne olacağını kestirmek güç. Vize almayı beceremezsek sonrasında tekrardan şansımız var" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DE KEYİFLİ GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Eski takımı Fenerbahçe'ye dönüşü hakkında konulan Naz Aydemir Akyol, "Fenerbahçe'den en son Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak ayrılmıştık. Tekrardan aynı hedeflerle dönmeye çalışmak ayrı bir motivasyon. Değişik duygularla dönüyorum. Anne olmuş şekilde dönüyorum. Keyifli günler bizi bekliyor Fenerbahçe'de" şeklinde konuştu.

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Naz Aydemir Akyol: “Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz”
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