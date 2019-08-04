Filenin Sultanları Çekya'yı rahat geçti: 2'de 2

ÇİN'İN ev sahipliğinde Ningbo kentinde düzenlenen Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'nda Almanya'dan sonra ikinci maçında Çekya'yı da 3-1 ile geçmeyi başardı.

Milliler, Beilun Spor ve Sanat Merkezi'nde oynanan mücadelede rakibini 25-15, 25-22, 21-25 ve 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup ederek olimpiyat elemelerinde 2'de 2 ile yoluna devam etti. Filenin Sultanları, grubun üçüncü ve son maçında bugün ev sahibi Çin ile TSİ 15.00'de karşı karşıya gelecek.

Sultanlar, maçtan galip ayrılması durumunda Tokyo Olimpiyatları için vize almaya hak kazanacak.