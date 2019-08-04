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Çekya'yı rahat geçti: 2'de 2

Türkiye , Olimpiyat Elemeleri ikinci maçında Almanya’nın ardından Çekya’yı da 3-1 yendi. Olimpiyatlar için önemli bir engeli daha aştı.

Giriş Tarihi: 4.8.2019
Filenin Sultanları Çekya'yı rahat geçti: 2'de 2

ÇİN'İN ev sahipliğinde Ningbo kentinde düzenlenen Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'nda Almanya'dan sonra ikinci maçında Çekya'yı da 3-1 ile geçmeyi başardı.

Milliler, Beilun Spor ve Sanat Merkezi'nde oynanan mücadelede rakibini 25-15, 25-22, 21-25 ve 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup ederek olimpiyat elemelerinde 2'de 2 ile yoluna devam etti. Filenin Sultanları, grubun üçüncü ve son maçında bugün ev sahibi Çin ile TSİ 15.00'de karşı karşıya gelecek.

Sultanlar, maçtan galip ayrılması durumunda Tokyo Olimpiyatları için vize almaya hak kazanacak.

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Filenin Sultanları Çekya'yı rahat geçti: 2'de 2
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