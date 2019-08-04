Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Son Dakika: Kurtdere güreşlerinde Bilal Erdoğan sürprizi!

Son Dakika: Kurtdere güreşlerinde sürprizi!

Son dakika; 'de düzenlenen 60. Kurtdere Güreşlerinin final müsabakaları öncesi ve Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı da mücadeleleri izlemek için geldi.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019 18:57 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 23:07
Son Dakika: Kurtdere güreşlerinde Bilal Erdoğan sürprizi!

Son dakika haberi; Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşlerinin final müsabakaları öncesi Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Dünya ETNO Spor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan güreşleri izlemek üzere Balıkesir'e geldi. Yerlikaya ve Erdoğan'ı Kurtdere Er Meydanında Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve protokol üyeleri karşıladı.

Davul zurna eşliğinde Bakan Yardımcısı Yerlikaya ve Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan güreş severleri selamlayarak, protokol tribününde güreşleri izledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Kurtdere güreşlerinde Bilal Erdoğan sürprizi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN