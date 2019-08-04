Son Dakika: Kurtdere güreşlerinde Bilal Erdoğan sürprizi!

Son dakika haberi; Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşlerinin final müsabakaları öncesi Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Dünya ETNO Spor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan güreşleri izlemek üzere Balıkesir'e geldi. Yerlikaya ve Erdoğan'ı Kurtdere Er Meydanında Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve protokol üyeleri karşıladı.

Davul zurna eşliğinde Bakan Yardımcısı Yerlikaya ve Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan güreş severleri selamlayarak, protokol tribününde güreşleri izledi.