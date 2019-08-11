Kerim Sahir Giritlioğlu'ndan bronz madalya

Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlen Yelken RS:X Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli takım sporcusu Kerim Sahir Giritlioğlu, 17 yaş altı kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Kulübü sporcusu Kerim Sahir Giritlioğlu, 16 ülkeden 59 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada genel kategoride ise 27. sırayı aldı.

Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde temsil eden Batuhan Arslan 32, Jeremy Berke Zalma 50 ve Kuzey Öztaş 54. olurken, kadınlarda Melissa Ertekin 34. sırada yarışları tamamladı.