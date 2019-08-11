Zehra Begüm altın madalya ile bitirdi

BUGÜN NELER OLDU

Özbekistan'ın Taşkent şehrinde gerçekleştirilen ve 60 ülkeden 549 sporcunun mücadele ettiği Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası sona erdi. Şampiyonanın son günündeZehra Begüm, şampiyonada sırasıyla Azeri, İranlı ve Tayvanlı rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde Belarus'dan Miliuschankava'yı 23-0 yenen milli tekvandocu dünya şampiyonu oldu. Böylelikle Türkiye, şampiyonayı 1'i altın ve 3'ü bronz olmak üzere 4 madalyayla bitirirken, kızlarda takım halinde 4. sırayı aldı.