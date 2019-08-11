Zehra Begüm altın madalya ile bitirdi

Özbekistan'ın Taşkent şehrinde gerçekleştirilen ve 60 ülkeden 549 sporcunun mücadele ettiği Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası sona erdi. Şampiyonanın son gününde 5 Türk tekvandocu mücadele ederken kızlar +59 kiloda Zehra Begüm Kavukcuoğlu altın, erkekler 57 kiloda Hakan Kaya bronz madalya kazandı.
Zehra Begüm, şampiyonada sırasıyla Azeri, İranlı ve Tayvanlı rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde Belarus'dan Miliuschankava'yı 23-0 yenen milli tekvandocu dünya şampiyonu oldu. Böylelikle Türkiye, şampiyonayı 1'i altın ve 3'ü bronz olmak üzere 4 madalyayla bitirirken, kızlarda takım halinde 4. sırayı aldı.