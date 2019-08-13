Modifiye araçlar kıyasıya yarıştı

BUGÜN NELER OLDU

Peli Parke ana sponsorluğunda Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Türkiye Trial Şampiyonası 3. Ayak ve Karadeniz Offroad Kupası 3. Ayak yarışları tamamlandı. Peli Offroad Fest adıyla gerçekleşen ve iki gün süren yarışın ilk günü motor gücü yüksek, dev modifiye araçları yarıştı. Türkiye Trial Şampiyonası 3. Ayak Yarışı'nın birincisi AVC OSMANLI, ikincisi de NASCAR JEEP takımı oldu. İkinci gün ise Karadeniz Offroad Kupası 3. Ayağı gerçekleşti. 7 ayaktan oluşan yarışlarda genel klasman birincisi Trabzon Offroad Kulübü'nden Remzi Aygün ve Yahya Şahin oldu.