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Serena finali yarıda bıraktı gözyaşlarına engel olamadı

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Serena finali yarıda bıraktı gözyaşlarına engel olamadı
Rogers Cup'ta tek kadınlar finalinde 19 yaşındaki Bianca Vanessa Andreescu, Serena Williams'ın çekilmesiyle şampiyon oldu. Finalde 3-1 önde olan Serena, sakatlığı sebebiyle maça devam edemeyince Andreescu, son 50 yılda Rogers Cup'ı kazanan ilk Kanadalı kadın tenisçi oldu. Serena ise maça devam edemeyeceğini anlayınca gözyaşlarına hakim olamadı. Rakibi tarafından teselli edilen Serena, devam etmek istediğini ancak yapamadığı için herkesten özür dilediğini söyledi. Williams, Marie Bouzkova ile oynadığı yarı final maçında filenin kasnaklarına çarpmış ve koluna darbe almıştı.
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Serena finali yarıda bıraktı gözyaşlarına engel olamadı
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