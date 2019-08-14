Haber turu

Volkan, Beşiktaş için Muhammed'i bekliyor
KALEDE Loris Karius'a iyi bir alternatif transfer etmek isteyen Beşiktaş, Volkan Babacan'la anlaşmaya varmıştı. Oyuncuya maç başı ücret, kulübü Başakşehir'e de 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek olan siyah-beyazlılar, işi resmiyete dökmek için geri sayıma geçti. Turuncu-lacivertli kulüp, Bursaspor'la bir süredir pazarlık halinde olduğu Muhammed Şengezer'i kadroya katmasının ardından Volkan Babacan'a ayrılık vizesi verecek.
Beşiktaş, Volkan Babacan'ın transferini birkaç gün içerisinde sonlandırıp tecrübeli eldiveni Sivasspor maçına yetiştirmeyi planlıyor.
Global açılım Vodafone Park
VODAFONE Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Park'ın tüm dünyanın merakla beklediği UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak olmasından büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını söyledi. Aksoy, "Vodafone Park'ın İstanbul'un kent kimliğine ve Türk futboluna global düzeyde çok önemli açılımlar sağlamaya devam edeceğine inanıyoruz"
dedi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise "Bu güzel müsabakanın hem semtimize hem de tüm Beşiktaş kulüp ekosistemine birçok önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Müzesi, sosyal alanları ve elbette ruhuyla Vodafone Park'ın kapılarını bir kez daha küresel bir organizasyon için açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.
Aktürk Dünya üçüncüsü oldu
ESTONYA'NIN başkenti Tallinn'de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Dünya 3'üncüsü oldu. Milli güreşçi, ABD'li, Ukraynalı rakiplerinden sonra repesajdan gelen Çinli rakibi Reheman Rusidanmu'yu da (11-1) sayı tuşuyla yenerek bronz madalya kazandı.
Bronz madalya müsabakalarına çıkan diğer güreşçilerden 65 kiloda Ahmet Salim Yiğit, Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Turan Bayramov'a; 70 kiloda mindere çıkan Ömer Faruk Çayır da Rus rakibi Alan Kudzoev'e yenilerek Dünya 5'incisi oldular.
A Milli Basketbol Takımı Ürdün'ü de farklı geçti
ÇIN'IN ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Ürdün'ü 106-72 yendi. Mücadeleye etkili bir başlangıç yapan milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 59-36 önde tamamladı. İkinci yarıda da hücumdaki iyi performansını sürdüren A Milli Takım, parkeden 106-72 galip ayrıldı. Ay-yıldızlılarda Furkan Korkmaz 15 sayı 3 ribaunt, Melih Mahmutoğlu 14 sayı, Cedi Osman ise 11 sayı, 5 ribauntla oynadı.
Türkiye, İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık maçında karşılaştığı Senegal'i 94-59'luk skorla mağlup etmişti.
TURGUT DOĞAN
Umut Meraş Le Havre'de
FRANSA 2. Lig ekiplerinden Le Havre, Beşiktaş'ın da gündemine gelen Bursasporlu futbolcu Umut Meraş'ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Beşiktaş'ın da çok istediği genç sol bek için taraflar 15 günlük görüşmeler neticesinde 1.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.
Bursaspor, bonservis ücretinin yanı sıra Umut Meraş'ın sonraki satışından da yüzde 15'lik pay alacak. Fransa'da bulunan 23 yaşındaki savunmacı Umut Meraş ise yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı. Le Havre, Meraş için hazırladığı video ile transferi sosyal medyadan duyurdu.