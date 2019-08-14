Haber turu

BUGÜN NELER OLDU

KALEDE Loris Karius'a iyi bir alternatif transfer etmek isteyen Beşiktaş, Volkan Babacan'la anlaşmaya varmıştı. Oyuncuya maç başı ücret, kulübü Başakşehir'e de 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek olan siyah-beyazlılar, işi resmiyete dökmek için geri sayıma geçti.Beşiktaş, Volkan Babacan'ın transferini birkaç gün içerisinde sonlandırıp tecrübeli eldiveni Sivasspor maçına yetiştirmeyi planlıyor.VODAFONE Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Park'ın tüm dünyanın merakla beklediği UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak olmasından büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını söyledi. Aksoy,dedi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise "Bu güzel müsabakanın hem semtimize hem de tüm Beşiktaş kulüp ekosistemine birçok önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Müzesi, sosyal alanları ve elbette ruhuyla Vodafone Park'ın kapılarını bir kez daha küresel bir organizasyon için açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.ESTONYA'NIN başkenti Tallinn'de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Dünya 3'üncüsü oldu. Milli güreşçi, ABD'li, Ukraynalı rakiplerinden sonraBronz madalya müsabakalarına çıkan diğer güreşçilerden 65 kiloda Ahmet Salim Yiğit, Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Turan Bayramov'a; 70 kiloda mindere çıkan Ömer Faruk Çayır da Rus rakibi Alan Kudzoev'e yenilerek Dünya 5'incisi oldular.ÇIN'IN ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Ürdün'ü 106-72 yendi. Mücadeleye etkili bir başlangıç yapan milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 59-36 önde tamamladı. İkinci yarıda da hücumdaki iyi performansını sürdüren A Milli Takım, parkeden 106-72 galip ayrıldı.Türkiye, İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık maçında karşılaştığı Senegal'i 94-59'luk skorla mağlup etmişti.TURGUT DOĞANFRANSA 2. Lig ekiplerinden Le Havre, Beşiktaş'ın da gündemine gelen Bursasporlu futbolcu Umut Meraş'ı 4 yıllığına renklerine bağladı.Bursaspor, bonservis ücretinin yanı sıra Umut Meraş'ın sonraki satışından da yüzde 15'lik pay alacak. Fransa'da bulunan 23 yaşındaki savunmacı Umut Meraş ise yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı. Le Havre, Meraş için hazırladığı video ile transferi sosyal medyadan duyurdu.