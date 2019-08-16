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Avrupa aşkına

Haftaya başlayacak Avrupa Şampinası’na hazırlanan , Hırvatistan’ı 3-1 mağlup etti. Milli Takım, bugün de İtalya ile karşılaşacak

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Filenin Sultanları Avrupa aşkına
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'ndaki ilk maçında Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Filenin Saltanları, Gloria Kupası'ndaki ilk maçına Hırvatistan karşısında çıktı. Çekişmeli geçen ilk seti 25-20 kazanan ay-yıldızlılar, Eda ve Cansu'nun etkili oyunuyla ikici seti 25-18'lik skorla rahat aldı. Savunma hatalarını iyi değerlendiren konuk takım üçüncü seti 25-20 önde bitirdi. Son bölümde toparlanan milliler, dördüncü seti de 25-13 üstün geçip salondan 3-1 galip ayrıldı.
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Filenin Sultanları Avrupa aşkına
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