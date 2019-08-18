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Fortuna, Kaan ve Kenan ile coştu, ise yenildi

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Bundesliga'nın ilk haftasında Fortuna Düsseldorf'un, deplasmanda Werder Bremen'i 3-1 yendiği maça Türk oyuncular damga vurdu. Fortuna, ilk yarıyı Kenan Karaman'ın asistinde Hennings'in attığı golle 1-0 üstün kapattı. Ev sahibi takım, 47'de Eggestein ile beraberliği yakaladı. Milli futbolcu Kenan 52. dakikada skoru 2-1 yaptı. İlk golün asistini yapan Kaan Ayhan, 64'te kafayla skoru ilan etti: 3-1. Werder Bremen'da ise ilk 11'de başlayan Ömer Toprak 82. dakikada oyundan çıktı. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in 11'de başladığı maçta ise Lille, deplasmanda Amiens'e 1-0 yenildi. Yusuf, 80'de yerini Thiago Maia'ya bırakırken, Lille'de Soumare 39'da kırmızı kart gördü.
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Fortuna, Kaan ve Kenan ile coştu, Lille ise yenildi
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