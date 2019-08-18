Salah kanserle savaş için 3 milyon dolar bağış yaptı

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Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, futboldaki başarısının yanında alçakgönüllülüğü ile de takdir topluyor. Müslüman futbolcu, ülkesi Mısır'da bulunan Ulusal Kanser Enstitüsü'ne 3 milyon dolar bağışladı. Daha önce de yaptığı bağışlarla dikkat çeken Salah, Süper Kupa için geldiği İstanbul'da da en çok ilgi gören futbolculardan biri olmuştu. Salah'ın kupa sevincini engelli bir çocukla paylaşması da sosyal medyada büyük övgü almıştı. Öte yandan Liverpool, ligde çıktığı Southampton deplasmanında 2-1 kazanarak, puanını 6'ya çıkardı. Liverpool'un gollerini Mane ve Firmino attı. Süper Kupa maçında sakatlanan kaleci Adrian da 11'de sahaya çıktı.