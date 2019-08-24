Süper sultanlar

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında A Milli Takım, ilk maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti. Konuk takımın dirençli oyununa karşılık seyirci desteğini arkasına alan milliler ilk seti, 25-21 önde bitirdi. İkinci sete iyi başlayan milli takım, Eda Erdem ve Meryem Boz'un etkili oyunuyla 6-2 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. Ebrar Karakurt, Eda Erdem ve Meliha İsmailoğlu'yla file önünde sayılarıyla File'nin Sultanları bu seti 25-18 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü setin başında 11-0'lık seri yakalayan ay-yıldızlılar, iyi defans ve blok yaparak rakibine sayı şansı tanımadı. Milli Takım'da başantrenör Giovanni Guidetti, çok sayıda oyuncu değiştirerek takımını diri tutmayı başardı. Ay-yıldızlılar, seti 25-8, maçı da 3-0 kazanarak şampiyonaya galibiyetle başladı. Türkiye, grubun ikinci maçında bugün Finlandiya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.30'da başlayacak.

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