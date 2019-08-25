Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

PREMİER Lig'deki tek Türk futbolcu olan Çağlar Söyüncü, Leicester City'deki başarılı performanslarına bir yenisini Sheffield United karşısında ekledi. İlk iki maçından birer puanla ayrılan Leicester, ezeli rakibi karşısında Çağlar'ın asistinde gelen golle 3 puana ulaşırken maçı da 2-1 kazandı. Premier Lig kariyerinin ilk asistini yapan Çağlar çok sayıda istatistikte zirve yaptı. Çağlar takımının en çok rakipten top kapan (4), ikili mücadele kazanan (10) ve atak uzaklaştıran (8) ismi olarak maçı tamamladı.MİLLİ atlet Salih Korkmaz, Belarus'ta katıldığı Uluslararası Yürüyüş Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. 22 yaşındaki sporcu, 1.20.34'lük derecesiyle kendisine ait büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorlarını da geliştirmeyi başardı. Korkmaz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden 10'uncu Türk atlet oldu. Öte yandan bir diğer milli atlet Şahin Şenoduncu ise 1.23.40 ile organizasyonu tamamladı.KANADA'DA düzenlenen Yaser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda milli yelkenci Derin Baytur, 71 net puanla 16 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaşırken, genel sıralamada ise beşinciliği elde etti. 33 ülkeden 117 sporcunun yarıştığı erkeklerde Alican Uğurlu 6, Uygar Kızılkaya 12, Umut Eyriparmak 17, Batu Özonur 25 ve Ali Berk Birer de 37. sırada tamamladı. 20 ülkeden 63 sporcunun mücadele ettiği kadınlarda milli sporculardan Zülal Alev Erkan dünya beşincisi oldu. Aslı Akbeniz ise yarışları 22. sırada tamamlayabildi