Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > ABD Açık: Son şampiyon Novak Djokovic ikinci turda

: Son şampiyon ikinci turda

Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin dünya 1 numarası Sırp , İspanyol Roberto 'yı 3-0 yenerek ikinci tura çıktı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2019 23:22 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 23:23
ABD Açık: Son şampiyon Novak Djokovic ikinci turda

ABD'nin New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasında geçen yılın şampiyonu Djokovic, ilk turda dünya klasmanının 76 numarası Carballes Baena ile karşılaştı.

Üçü ABD Açık'ta olmak üzere 16 grand slam şampiyonluğuna sahip Djokovic, bir saat 52 dakika süren maçta rakibini 6-4, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Bu yıl Avustralya Açık ve Wimbledon'dan sonra üçüncü grand slam zaferini hedefleyen Djokovic, ikinci turda ABD'li Sam Querrey ile Arjantinli Juan Ignacio Londero arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Açık: Son şampiyon Novak Djokovic ikinci turda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN