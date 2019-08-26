Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

A MİLLİ Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası öncesi katıldığı Atlas Challenge Turnuvası'ndaÇin'in Suzhou kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye, 39-32 geride kapattı. İkinci yarıda rakibinin dış şutlarını durdurmakta zorlanan ay-yıldızlı ekip son 1 dakikaya 69-60 geride girdi. Cedi Osman'ın sayılarıyla farkı 1 saniye kala 3'e kadar indirsek de, son topta şut fırsatı bulamadık ve 71-68 kaybettik.SÜPER Lig'de ilk iki maçında galibiyet alamayan İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna iki orta saha bir de forvet takviyesi yaptı . Sarıkırmızılılar, İsviçre'nin Sion takımında forma giyen Brezilyalı orta sahakiralarken, Osmanlıspor alt yapısında yetişen ve geçen sezonu Çanakkale Dardanel'de geçiren Furkan Polat'a da 5 yıllık imza attırdı. Kayserispor ayrıca Wolfsburg forması giyen17 Yaş Altı Milli Kız Voleybol Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, Lukavac kentindeki organizasyonun finalinde Romanya ile karşılaştı. Rakibini 25-22, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup eden genç milliler, namağlup Balkan şampiyonu oldu. Millilerimizden Sude Hacımustafaoğlu turnuvanın, Gülce Güçtekin ise "ödülünün sahibi oldu.