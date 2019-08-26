Haber hattı

Cedi'nin 33 sayısı Venezuela karşısında Devler'e yetmedi
A MİLLİ Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası öncesi katıldığı Atlas Challenge Turnuvası'nda yarı finalde Venezuella'ya 71-68 yenildi.
Çin'in Suzhou kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye, 39-32 geride kapattı. İkinci yarıda rakibinin dış şutlarını durdurmakta zorlanan ay-yıldızlı ekip son 1 dakikaya 69-60 geride girdi. Cedi Osman'ın sayılarıyla farkı 1 saniye kala 3'e kadar indirsek de, son topta şut fırsatı bulamadık ve 71-68 kaybettik. Milli Takım'ın 68 sayısının 33'ünü Cedi Osman kaydetti.
Kayserispor'dan 3 takviye
SÜPER Lig'de ilk iki maçında galibiyet alamayan İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna iki orta saha bir de forvet takviyesi yaptı . Sarıkırmızılılar, İsviçre'nin Sion takımında forma giyen Brezilyalı orta saha Adryan Tavares'i 1 yıllığına
kiralarken, Osmanlıspor alt yapısında yetişen ve geçen sezonu Çanakkale Dardanel'de geçiren Furkan Polat'a da 5 yıllık imza attırdı. Kayserispor ayrıca Wolfsburg forması giyen Kamerunlu santrfor Madiba'yı da 1 yıl için kiraladı.
U17 Milli Voleybol Takımımız namağlup Balkan şampiyonu
17 Yaş Altı Milli Kız Voleybol Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, Lukavac kentindeki organizasyonun finalinde Romanya ile karşılaştı. Rakibini 25-22, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup eden genç milliler, namağlup Balkan şampiyonu oldu. Millilerimizden Sude Hacımustafaoğlu turnuvanın "En İyi Smaçör"
, Gülce Güçtekin ise "En İyi Libero"
ödülünün sahibi oldu.