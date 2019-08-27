Filenin Sultanları gümbür gümbür

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi ve 3'te 3 yaparak son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Milliler, A Grubu'nda daha önce Yunanistan'ı 3-0, Finlandiya'yı 3-2 mağlup etmişti. İlk seti 25-21, ikinci seti 25-11 alan Filenin Sultanları durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette skor başa baş giderken son bölümü daha iyi oynayan Bulgaristan 25-20 ile maça tutundu: 1-2. Dördüncü sete 4-0'lık seriyle başlayan Türkiye, daha sonra basit hatalar yaptı ve Bulgaristan skoru 7-7'ye getirdi.

Meryem Boz'un devreye girmesiyle hücum gücü artan Türkiye, yeniden 4 sayılık farka (16-12) ulaştı. Türkiye, seti 25-18, maçı da 3-1 kazandı. Milliler gruptaki 4. maçında yarın 19.30'da Fransa ile karşılaşacak.

Milli Takım'da en skorer isim, 4'ü blok olmak üzere 15 sayı üreten kaptan Eda Erdem Dündar oldu. Onu 11'er sayı ile Ebrar ve Meliha ziledi.