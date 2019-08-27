Haber Hattı

Vakıfbank'tan pasör takviyesi?

VAKIFBANK Kadın Voleybol Takımı, Sırp pasör Maja Ognjenovic'i kadrosuna dahil etti. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Rusya'nın Dinamo Moskova takımında forma giyen 35 yaşındaki pasör ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Hem kulüp hem de milli takım kariyerinde büyük başarılara imza atan Sırp pasör, daha önce Türkiye'de Eczacıbaşı VitrA'da da forma giydi.

Serbest kalan Adebayor Kayseri'nin yolunu tuttu

GEÇEN sezonu Başakşehir'de geçiren Emmanuel Adebayor yeni sezonda Kayserispor forması giyecek. 35 yaşındaki golcü dün Kayseri'ye giderken şehirde büyük bir coşku ile karşılandı. Taraftarların fotoğraf çektirmek için adeta yarıştığı Togolu oyuncu gördüğü ilgiden bir hayli memnun kaldı. 35 yaşındaki golcü, sağlık kontrolünün ardından tesislerde düzenlenen törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcunun, hazır olması durumunda bu hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyebileceği öğrenildi.

İran'da 40 yıllık yasak sona erdi

İRAN Spor Bakanlığı aldığı son kararla ülkede önemli bir adım attı. Bakan yardımcısı Jamshid Taghizadeh "Kadınlar 10 Ekim'de Kamboçya ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçı için Azadi Stadı'na girebilecekler" açıklamasını yaptı. İran'da kadın seyircilerin maçlara girişi, 1979'da gerçekleşen İslam devriminin ardından yasaklanmıştı. Yasak ilk kez geçen yıl Asya Şampiyonlar Ligi final maçında delinmişti. Ve kadınlar şimdi 40 yıl sonra ilk kez İran Milli Takımı'nı tribünden izleyebilecek

Mehmet Topal'ın yeni adresi Başakşehir oldu

MEDİPOL Başakşehir sürpriz bir transfere daha imza attı ve Mehmet Topal ile anlaştı... 2012 ile 2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Topal, sağlık kontrolünden geçtikten sonra İstanbul ekibine 1+1 yıllık imza attı. Başakşehir, 10. transferi olan Topal'ın imzasını sosyal medya hesabından 'Örümcek Adam' videosu ile duyurdu. Süper Lig'de daha önce Galatasaray forması da giyen 33 yaşındaki futbolcu, 2010 ile 2012 yıllarında LaLiga ekiplerinden Valencia'da da oynamıştı.

Ertuğrul Ersoy Umut'un yanına gitti

FRANSA İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Le Havre, Bursaspor'dan milli oyuncu Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna kattı. Le Havre Kulübü, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ertuğrul ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine giren milli futbolcunun yeni takımında 16 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Bursaspor'un altyapısından yetişen Ertuğrul, geçen sezon kaptanlığını yaptığı takımıyla 30 maça çıktı. Bir dönem Bursaspor'u çalıştıran Fransız teknik direktör Paul Le Guen'in görev yaptığı Le Havre, daha önce de yeşil-beyazlı kulüpten Umut Meraş'ı transfer etmişti.

İstanbul'daki düelloda kazanan çıkmadı!

SPOR Toto 1. Lig'de 2. haftanın kapanış maçında İstanbulspor ile Altay 2-2 berabere kaldı. Gol düellosunda İstanbulspor'un sayılarını 19. dakikada Cajic ve 76. dakikada Eslem Öztürk atarken, konuk ekip Altay'ın gollerini 20'de Kappel ve 39. dakikada Putsila kaydetti. İstanbul ekibi puanını 2 yaparken, İzmir temsilcisi 1 puanda kaldı.

Eski başkanlara dava

FRANKFURT Yüksek Mahkemesi, Alman Futbol Federasyonu (DFB) eski başkanları Wolfgang Niersbach ve Theo Zwanziger hakkında vergi kaçakçılığı iddiasıyla dava açılmasına karar verdi. Mahkeme, savcılığın iddianamesini kabul etti. Aralarında Niersbach ve Zwanziger'in de olduğu 4 kişi, 2006 yılında Almanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası için vergi kaçırmakla suçlanıyor. Ayrıca Dünya Kupası organizasyonu için "Gala yemeği" olarak lanse edilen ve Franz Beckenbauer'e havale edilen 6,7 milyon Euro da rüşvet kapsamında değerlendiriliyor.