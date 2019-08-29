Sıra liderlikte

BUGÜN NELER OLDU

Son 16'yı garantileyen Filenin Sultanlar'ı, Fransa'yı da devirip 4'te 4 yaptı. Milliler, bugün Sırbistan'ı yenerse grup liderliğini eline geçirecekA Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Fransa'yı 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı.Türkiye, ilk seti 25-19 kazandı. Ay-yıldızlılar ikinci setin başında da organize olmakta zorlandı. Ancak Eda'nın servisleri, Meliha ve Gözde'nin sayılarıyla seti de milliler 25-19 önde tamamladı.