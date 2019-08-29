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Sıra liderlikte

Giriş Tarihi: 29.8.2019
Sıra liderlikte
Son 16'yı garantileyen Filenin Sultanlar'ı, Fransa'yı da devirip 4'te 4 yaptı. Milliler, bugün Sırbistan'ı yenerse grup liderliğini eline geçirecek
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Fransa'yı 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı. Organizasyonda son 16 turuna kalmayı garantileyen milliler, A Grubu'nda daha önce Yunanistan'ı 3-0, Finlandiya'yı 3-2 ve Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etmişti. Türkiye, ilk seti 25-19 kazandı. Ay-yıldızlılar ikinci setin başında da organize olmakta zorlandı. Ancak Eda'nın servisleri, Meliha ve Gözde'nin sayılarıyla seti de milliler 25-19 önde tamamladı. Seyircinin coşkusuyla son seti de rahat çıkaran ay-yıldızlılar seti 25-16 aldı. A Milli Takım, gruptaki son maçında bugün saat 19.30'da lider Sırbistan ile karşılaşacak. Türkiye, karşılaşmayı kazanırsa grubunu lider tamamlayacak.
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