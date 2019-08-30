Dünyanın en iyileri geliyor

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RED Bull Car Park Drift Dünya Finali, 1 Eylül Pazar günü İstanbul'da düzenlenecek. Falken sponsorluğunda,Etkinlikte 18 yarışçı yeteneklerini sergileyecek. Drift dünyasının önemli isimlerinden Abdo Feghali'nin sportif direktörlüğünü yaptığı ve 16 farklı ülkeden pilotların yarışacağı Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nin jüri koltuğunda, Michael Whiddett, Aleksandr Grinchuk, Nicolas Dufour ve Yağız Avcı yer alacak. Türkiye'yi finalde ülke elemelerini ilk üç sırada bitiren Fahimreza Keykhosravi, Ali İnal ve İbrahim Yücebaş temsil edecek.