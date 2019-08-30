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Dünyanın en iyileri geliyor

Giriş Tarihi: 30.8.2019
Dünyanın en iyileri geliyor
RED Bull Car Park Drift Dünya Finali, 1 Eylül Pazar günü İstanbul'da düzenlenecek. Falken sponsorluğunda, 2019 yılının "En iyi drift pilotu"nun belli olacağı organizasyon, saat 13.00'te Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte 18 yarışçı yeteneklerini sergileyecek. Drift dünyasının önemli isimlerinden Abdo Feghali'nin sportif direktörlüğünü yaptığı ve 16 farklı ülkeden pilotların yarışacağı Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nin jüri koltuğunda, Michael Whiddett, Aleksandr Grinchuk, Nicolas Dufour ve Yağız Avcı yer alacak. Türkiye'yi finalde ülke elemelerini ilk üç sırada bitiren Fahimreza Keykhosravi, Ali İnal ve İbrahim Yücebaş temsil edecek.
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