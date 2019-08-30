Kötü başladı iyi bitirdi

BUGÜN NELER OLDU

Teniste sezonun son Grand Slam turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda dünya 8 numarasıİki ABD'li raketin mücadelesinde ilk seti 7-5 McNally aldı. İtirnci sette toparlananSerena'nın ablası Venus ise 5 numara Elina Svitolina'ya 6-4'lük setlerle 2-0 kaybetti. Dünya 2 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty de, ABD'li Lauren Davis'i 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi.Tek erkeklerde ise dünya 1 numarası Novak Djokovic, omuzundan sakatlandığı maçta Arjantinli Londero'yu 3-0 yendi.