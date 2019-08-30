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Kötü başladı iyi bitirdi

’ta genç vatandaşı karşısında ilk seti 7-5 kaybeden , 1 saat 54 dakika süren mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı bildi

Giriş Tarihi: 30.8.2019
Kötü başladı iyi bitirdi
Teniste sezonun son Grand Slam turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda dünya 8 numarası Serena Williams, 17 yaşındaki 121 numara Catherine McNally'yi 2-1 yenerken zorlandı. İki ABD'li raketin mücadelesinde ilk seti 7-5 McNally aldı. İtirnci sette toparlanan Serena üstünlüğü ele alırken, 6-3 ve 6-1'lik setlerle maçı 2-1 kazandı. Serena'nın ablası Venus ise 5 numara Elina Svitolina'ya 6-4'lük setlerle 2-0 kaybetti. Dünya 2 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty de, ABD'li Lauren Davis'i 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi.

FEDERER 100 DEDİ
Tek erkeklerde ise dünya 1 numarası Novak Djokovic, omuzundan sakatlandığı maçta Arjantinli Londero'yu 3-0 yendi. Roger Federer de ABD Açık'taki 100. maçında Bosna Hersekli Damir Dzumhur'u 3-1 yenerek 3'üncü tura çıktı.
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Kötü başladı iyi bitirdi
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