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Sultanların nefesi yetmedi

Avrupa Şampiyonası’nda 4’te 4 yaparak son 16’ya adını yazdıran milliler, ilk seti kazanmasına rağmen güçlü rakibi karşısında tutunamadı. Grubu 2.bitiren Sultanlar’ın rakibi Hırvatistan oldu

Giriş Tarihi: 30.8.2019
Sultanların nefesi yetmedi
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı ve grubu ikinci tamamladı. İlk sete iki takım oyuncuları da iyi başladı. Sırbistan iyi hücumlarına blok sayılarını da ekleyerek setin ortalarında öne geçerek durumu 16-14'e getirdi. Filenin Sultanları geriden gelerek Eda Erdem ve Zehra'nın sayılarıyla durumu eşitledi. Setin son dilimine Sırbistan, Mihajlovic'in sayılarıyla 21-20'lik üstün girse de Milli Takım, iyi defans yaparak seti 23-23'e getirdi. Serviste ve defansta hata yapmayan ay-yıldızlı ekibimiz güclü rakibine geçit vermeyerek ilk seti 25-23 hanesine yazdırmayı başardı. İkinci sette Filenin Sultanları rakibinin ataklarına iyi defans yapamadı. Son bölümde Eda'nın file önünde etkili olmaya çalışsa da bu yeterli olmadı ve milliler seti 19-25 kaybetti.

HATALAR SONUCU BELİRLEDİ
Üçüncü sette Sırbistan'da Mihajlovic'in sayılarına milli takım Meryem Boz'un sayıları ile karşılık verdi. Savunmada yapılan basit hatalarla seti 22-25 kaybetti ve durum 1-2'ye geldi. Dördüncü sette milli takım Ankara seyircisinin desteğiyle moral bulan ve sete iyi başlayan milliler manşet ve pas hataları yapınca hücumun kalitesi düştü. Sırbistan seti 22-25 maçı da 3-1 alarak A Grubu'nu ilk sırada bitirdi. Ay-yıldızlılar, son 16 turunda C grubunun 3'üncüsü Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

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Sultanların nefesi yetmedi
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