Sultanların nefesi yetmedi

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı ve grubu ikinci tamamladı. İlk sete iki takım oyuncuları da iyi başladı. Sırbistan iyi hücumlarına blok sayılarını da ekleyerek setin ortalarında öne geçerek durumu 16-14'e getirdi.Serviste ve defansta hata yapmayan ay-yıldızlı ekibimiz güclü rakibine geçit vermeyerek ilk seti 25-23 hanesine yazdırmayı başardı. İkinci sette Filenin Sultanları rakibinin ataklarına iyi defans yapamadı. Son bölümde Eda'nın file önünde etkili olmaya çalışsa da bu yeterli olmadı ve milliler seti 19-25 kaybetti.Üçüncü sette Sırbistan'da Mihajlovic'in sayılarına milli takım Meryem Boz'un sayıları ile karşılık verdi. Savunmada yapılan basit hatalarla seti 22-25 kaybetti ve durum 1-2'ye geldi. Dördüncü sette milli takım Ankara seyircisinin desteğiyle moral bulan ve sete iyi başlayan millilerAy-yıldızlılar, son 16 turunda C grubunun 3'üncüsü Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.