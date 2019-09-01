Haber Hattı

Filenin Sultanları, çeyrek final vizesi için Hırvatistan karşısında

TÜRKİYE, Slovakya, Macaristan ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla sürecek. A Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 2. sırada yer alan A Milli Takım, C Grubu 3.'sü Hırvatistan ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'ndaki maç 19.30'da başlayacak. Türkiye, bu organizasyonun çeyrek finallerine Polonya ile ortaklaşa, yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına ise tek başına ev sahipliği yapacak.

Son 16 maçları öncesi basın toplantısına kaptan Eda Erdem katıldı.

Göztepe'den Mossoro sürprizi

SÜPER Lig'de ilk iki haftayı puansız kapatan Göztepe, Sırp oyunusu Aleksic'i kaptırdığı Başakşehir'den Marcio Mossoro ile anlaşmaya vardı. Brezilyalı 10 numara ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalanacağı bildirildi. Kariyerine ülkesinin takımlarından Internacional'de başlayan Mossoro; Maritimo, Braga ve Al Ahli'de forma giydikten sonra 2014- 15'te Başakşehir'e transfer olmuştu.

Mossoro, Başakşehir'de 5 sezonda 152 maça çıkarken 19 gol ve 27 asistle oynadı.

Demir Grup Sivasspor transferi Traore ile kapattı

DEMİR Grup Sivasspor, geçen sezon Konyaspor'da forma giyen Burkina Fasolu orta saha oyuncusu Abdou Razack Traore'yi renklerine bağladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın transfer listesi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yeni transferin hayırlı olması temennisinde bulunan Otyakmaz, "Hocamızın isteğiyle Traore'yi alarak transferi kapattık. 1+1 yıllık sözleşme olacak. Kendisine başarılı bir sezon diliyoruz" şeklinde konuştu.

Çağlarlı Leicester kaybetmiyor

BOURNEMOUTH karşısında 3-1'lik galibiyet ile sahadan ayrılan Leicester City çıktığı 4.maçında da kaybetmedi. Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika sahada kaldığı mücadelede milli futbolcumuz performansıyla maça damga vurdu. Çağlar girdiği 7 ikili mücadeleyi de kazanırken, kritik 3 Bournemouth atağına da dur dedi. Konuk ekip, savunmasında Çağlar'ın bulunduğu Leicester City kalesine sadece bir isabetli şut atabildi.

Hakan Çalhanoğlu attı Milan üç puana uzandı

SERİE A'nın ikinci haftasında Brescia'yı ağırlayan Milan'ı milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu sırtladı. Hakan Çalhanoğlu 12. dakikada attığı kafa golü ile kırmızı- siyahlılara üç puanı getirdi. Hakan Çalhanoğlu, 65. dakikada yerini Lucas Paqueta'ya bıraktı. Bu skorla Milan, geçen hafta Udinese karşısında aldığı yenilgiyle başladığı yeni sezondaki ilk galibiyetini almış oldu. Bu arada, Milan kale arkası tribünü, lösemi hastalığıyla mücadele eden eski teknik direktörleri Sinisa Mihajlovic'i unutmayarak, "En önemli mücadeleni kazanacaksın" pankartıyla destek verdi.

Formula 2 pilotu Hubert kazada hayatını kaybetti

FORMULA 2 Belçika GP'sinde yaşanan kazada Arden takımının 22 yaşındaki pilotu Anthoine Hubert hayatını kaybederken, Alfa Romeo sürücüsü J.M. Correa ağır yaralandı. Spin atan bir araçtan kaçmaya çalışırken bariyerlere çarpan Hubert'in aracına Correa'nın da vurmasıyla trajedi büyüdü. Hastaneye kaldırılan Hubert akşam saatlerinde hayatını kaybetti.