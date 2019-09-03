ABD Açık’ta görülmemiş ceza

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ABD Açık Tenis Turnuvası'nda yanlış karar veren çizgi hakemine raketini tüfek gibi doğrultarak "ateş eden" şampiyon tenisçi Mike Bryan'a 10 bin dolar ceza kesildi. Bu, 1881 yılından beri düzenlenen turnuvada şimdiye kadar bir sporcuya verilen en ağır ceza olarak kayıtlara geçti. Pazar günü oynanan çift erkekler maçında kardeşi Bob Bryan ile birlikte Delvonis- Baena çifti ile mücadele eden Mike Bryan, video incelemesinin ardından kararın düzeltilmesi üzerine tepkisini hakeme "nişan alıp ateş ederek" göstermişti. Hakem Mariana Alves, daha sonra "Çizgi hakemine yapılmış bu hareket bana karşı da yapılmıştır" diyerek Bryan'ı uyarmıştı.