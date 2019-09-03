Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Spor turu

Spor turu

Giriş Tarihi: 3.9.2019
Spor turu
Konyaspor'da çifte imza
KONYASPOR dün iki futbolcuyu birden kadrosuna kattı. Birinci transfer döneminin bitimine saatler kala yeşil-beyazlı kulüp, Gürcü futbolcu Levan Shengelia ile 2+1 yıllık, kaleci Ozan Can Oruç ile de 5 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon Gürcistan Ligi ekiplerinden Dinamo Tbilisi'de forma giyen 23 yaşındaki sağ kanat Shengelia, 27 resmi maçta 13 gol, 10 asistle oynadı.

Skrtel ve Berkay Özcan Medipol Başakşehir'de
MEDIPOL Başakşehir, Ümit Milli Futbol Takımı'nın kaptanlığını yapan 21 yaşındaki 10 numara Berkay Özcan'ı 1 yıllığına kiralarken, eski Fenerbahçeli stoper Martin Skrtel ile de 1 senelik sözleşme imzaladı. Hamburg'da forma giyen Berkay, geçen sezon 20 resmi maçta 2 gol, 2 asist kaydetme başarısı gösterdi.

Gençlerbırlığı'ne Fulham'dan takviye
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İngiltere'nin Fulham takımından Floyd Ayite'yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Başkent ekibi, yaz transfer döneminin son gününde Togolu kanat oyuncusu Ayite ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Bordeaux altyapısında başlayan Ayite, Angers, Nancy, Reims ve Bastia'da oynadıktan sonra İngiltere ekiplerinden Fulham'a transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu, son üç sezonu Fulham'da geçirdi.

FURKAN GAZİŞEHİR'DE
Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Medipol Başakşehir'den Furkan Soyalp'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Geçen sezon Bursaspor'da forma giyen, bu sene de Başakşehir ile 1 müsabakada görev alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca toplam 78 resmi maçta forma giyip, 8 gol atarak 4 asist yapmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Spor turu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN