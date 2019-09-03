Konyaspor'da çifte imza
KONYASPOR dün iki futbolcuyu birden kadrosuna kattı. Birinci transfer döneminin bitimine saatler kala yeşil-beyazlı kulüp, Gürcü futbolcu Levan Shengelia ile 2+1 yıllık, kaleci Ozan Can Oruç ile de 5 yıllık sözleşme
imzalandı. Geçen sezon Gürcistan Ligi ekiplerinden Dinamo Tbilisi'de forma giyen 23 yaşındaki sağ kanat Shengelia, 27 resmi maçta 13 gol, 10 asistle oynadı.
Skrtel ve Berkay Özcan Medipol Başakşehir'de
MEDIPOL
Başakşehir, Ümit Milli Futbol Takımı'nın kaptanlığını yapan 21 yaşındaki 10 numara Berkay Özcan'ı
1 yıllığına kiralarken, eski Fenerbahçeli stoper
Martin Skrtel ile de 1 senelik sözleşme imzaladı.
Hamburg'da forma giyen Berkay, geçen sezon 20 resmi maçta 2 gol, 2 asist
kaydetme başarısı gösterdi.
Gençlerbırlığı'ne Fulham'dan takviye
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İngiltere'nin Fulham takımından Floyd Ayite'yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Başkent ekibi, yaz transfer döneminin son gününde Togolu kanat oyuncusu Ayite ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbola Bordeaux altyapısında başlayan Ayite, Angers, Nancy, Reims ve Bastia'da oynadıktan sonra İngiltere ekiplerinden Fulham'a transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu, son üç sezonu Fulham'da geçirdi.
FURKAN GAZİŞEHİR'DE
Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Medipol Başakşehir'den Furkan Soyalp'i 1 yıllığına kiralık olarak
kadrosuna kattığını açıkladı. Geçen sezon Bursaspor'da forma giyen, bu sene de Başakşehir ile 1 müsabakada görev alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca toplam 78 resmi maçta forma giyip, 8 gol atarak 4 asist
yapmıştı.