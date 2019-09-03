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BUGÜN NELER OLDU

KONYASPOR dün iki futbolcuyu birden kadrosuna kattı. Birinci transfer döneminin bitimine saatler kala yeşil-beyazlı kulüp,imzalandı. Geçen sezon Gürcistan Ligi ekiplerinden Dinamo Tbilisi'de forma giyenMEDIPOLBaşakşehir,1 yıllığına kiralarken, eski Fenerbahçeli stoperMartin Skrtel ile de 1 senelik sözleşme imzaladı.Hamburg'da forma giyenkaydetme başarısı gösterdi.Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İngiltere'nin Fulham takımından Floyd Ayite'yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Başkent ekibi, yaz transfer döneminin son günündeFutbola Bordeaux altyapısında başlayan Ayite, Angers, Nancy, Reims ve Bastia'da oynadıktan sonra İngiltere ekiplerinden Fulham'a transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu, son üç sezonu Fulham'da geçirdi.Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Medipol Başakşehir'denkadrosuna kattığını açıkladı. Geçen sezon Bursaspor'da forma giyen, bu sene de Başakşehir ile 1 müsabakada görev alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca toplamyapmıştı.