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Türkiye - Hollanda: Sultanlar yarı final aşkına

Bayan Voleybol Milli Takımı bugün Ankara’da yarı finale kalmak için Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Giriş Tarihi: 4.9.2019
Türkiye - Hollanda: Sultanlar yarı final aşkına

2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda harika bir oyunla Hırvatistan'ı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, bugün çeyrek finalde Yunanistan'a sayı vermeyerek turnuvanın dışına iten Hollanda ile karşılaşacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Milliler, Hollanda'yı da devirmeleri halinde yarı finale yükselecek. Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda kupayı hedefliyor. Yarı finale yükselecek takımlar, Türkiye ve Polonya'da yapılacak maçların ardından belli olacak.

İşte diğer çeyrek final maçları şöyle: Sırbistan-Bulgaristan, İtalya-Rusya, Polonya-Almanya.

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Türkiye - Hollanda: Sultanlar yarı final aşkına
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