Avrupa'nın sultanları

Dört ev sahibinden biri olduğumuz Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finaldeyiz. Ankara'da 12 bin seyircinin izlediği maçta Hollanda'yı 25-20, 25-22 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenen Filenin Sultanları, cumartesi günü yarı finalde Polonya ile karşılaşacak.

Tutuk başladığımız maçta 7-3 geri düştükten sonra rakibin servis karşılamadaki sorunlarını iyi değerlendiren milliler, Hande ve Eda'nın etkili oyunu ile üstünlüğü ele alıp, 25-20 ile 1-0 öne geçti. İkinci sette hücumda çok hata yaptık ve Hollanda'ya 12 sayı verdik.

Ancak tam 7 blokla fileye duvar ören Filenin Sultanları, Meliha'nın da kritik sayıları ile rakibine 25-22 üstünlük sağlayıp, setleri 2-0 yaptı. Son sette Hollanda direnmeye çalışsa da Eda (6) ve Hande (7) ikilisi yine onlara şans tanımadı. Seyircinin de desteği ile bu seti de 25-20 alan Türkiye 3-0'la adını yarı finale yazdırdı. Yarı finaldeki diğer eşleşme Sırbistan-İtalya oldu.

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Hande Baladın 16 sayı ile A Milli Takımımızın en skorer ismi olmayı başardı.