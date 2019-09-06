Tarihi rotada zorlu yarış

TÜRKIYE Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle bu yıl 9.'su düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası Rally Raid organizasyonu TransAnatolia, 24 Ağustos'ta Bolu'da başlayıp, tarihin başlangıç noktası Şanlıurfa Göbeklitepe'de 31 Ağustos'ta sona erdi. 7 ülkeden 137 sporcu kıyasıya yarıştı. 2300 kilometrelik parkurda motosiklet kategorisine İtalyan yarışçılar damga vururken, otomobil kategorisinde Türkler şov yaptı. Otomobilde birinci gelen ekip Suzuki New Grand Vitara ile yarışan Mert Becce ve Sertaç Tatar oldu. TransAnatolia 2019'da bu yıl 22 kadın yarışçı yer alırken, hem motosiklet hem de kamyon kategorisinde baba-oğul rekabeti yaşandı.

SELAMSIZ SPOR'DAN ÖZEL İMZALAR

GEÇEN sezon İstanbul 2. Amatör Küme'de şampiyon olan Selamsız Spor Kulübü sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekiyor. Son olarak otizm için farkındalık yaratacak bir etkinlikle Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nın öğrencileri kulüpte ağırlandı. Tesislerde idmana çıkan öğrenciler pas, şut çalışmasından sonra çift kale maç yaparken, etkinlik imza töreniyle sona erdi. Başkan Şemsettin Eğin sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini söyledi.