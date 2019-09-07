37 yaşındaki Serena Williams’ın finaldeki rakibi 19’luk Andreescu

BUGÜN NELER OLDU

ABD Açık'ta tek kadınlarda ABD'li Serena Williams ile Kanadalı Bianca Andreescu, finale yükseldi. Yarı finalde 5 Svitolina'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup edenAncak ABD'li raket oynadığı son 3 Grand Slam finalini de kaybetti. Serena'nın rakibi ise Belinda Bencic'i 2-0 yenen 19 yaşındaki Kanadalı raket Bianca Andreescu oldu. Serena, 1999'da ABD Açık'ta kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandığında,