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37 yaşındaki ’ın finaldeki rakibi 19’luk Andreescu

Giriş Tarihi: 7.9.2019
37 yaşındaki Serena Williams’ın finaldeki rakibi 19’luk Andreescu
ABD Açık'ta tek kadınlarda ABD'li Serena Williams ile Kanadalı Bianca Andreescu, finale yükseldi. Yarı finalde 5 Svitolina'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden 37 yaşındaki Serena ile çok istediği 25. Grand Slam şampiyonluğu arasında tek maç var. Ancak ABD'li raket oynadığı son 3 Grand Slam finalini de kaybetti. Serena'nın rakibi ise Belinda Bencic'i 2-0 yenen 19 yaşındaki Kanadalı raket Bianca Andreescu oldu. Serena, 1999'da ABD Açık'ta kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandığında, Andreescu henüz dünyaya gelmemişti.
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37 yaşındaki Serena Williams’ın finaldeki rakibi 19’luk Andreescu
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