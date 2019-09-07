Ferhat Can Kavurat Avrupa Şampıyonu

BUGÜN NELER OLDU

AVRUPA Ümitler Taekwando Şampiyonası'nda milli sporcumuz Ferhat Can Kavurat altın madalyanın sahibi oldu ve bayrağımızı göndere çektirdi.Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen ve 35 ülkeden 458 sporcu mücadele ettiği şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 63 ve 68, kadınlarda ise 53 ve 57 kilolarda müsabakalar yapılırken 8 Türk taekwondocu tatamiye çıktı. Türkiye, günü 1 altın ve 2 bronz madalya ile tamamladı.