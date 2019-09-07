Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Ferhat Can Kavurat Avrupa Şampıyonu

Avrupa Şampıyonu

Giriş Tarihi: 7.9.2019
Ferhat Can Kavurat Avrupa Şampıyonu
AVRUPA Ümitler Taekwando Şampiyonası'nda milli sporcumuz Ferhat Can Kavurat altın madalyanın sahibi oldu ve bayrağımızı göndere çektirdi. Ferhat, 2018 yılındaki başarısını tekrarlayarak üst üste 2. kez Ümitler Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen ve 35 ülkeden 458 sporcu mücadele ettiği şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 63 ve 68, kadınlarda ise 53 ve 57 kilolarda müsabakalar yapılırken 8 Türk taekwondocu tatamiye çıktı. Türkiye, günü 1 altın ve 2 bronz madalya ile tamamladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ferhat Can Kavurat Avrupa Şampıyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN