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Son dakika: ABD tek kadınlar finalinde şampiyon belli oldu!

Son dakika haberi... ABD tek kadınlar finalinde, 15 numaralı seribaşı Bianca Andreescu, 8 numaralı seribaşı 'ı yenerek şampiyon oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2019 01:09 Güncelleme Tarihi: 8.9.2019 01:22
Son dakika: ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde şampiyon belli oldu!

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde, Kanadalı Bianca Andreescu şampiyon oldu.

New York'ta düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, dünya klasmanında 8'inci sırada bulunan ABD'li Serena Williams, 15'inci sıradaki Kanadalı Bianca Andreescu ile karşı karşıya geldi.

Çok çekişmeli geçen maçta Williams'ı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Andreescu büyük bir başarıya imza attı ve bir grand slam kazanan ilk Kanadalı tenisçi oldu.

Serena Williams 1999 yılında ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandığında, Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu henüz dünyaya gelmemişti.

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Son dakika: ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde şampiyon belli oldu!
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