Filenin Sultanları Avrupa finalinde! Türkiye Sırbistan mücadelesi saat 19.30'da

Filenin Sultanları Avrupa arenasında ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Hırvatistan, Hollanda ve Polonya'yı teker teker kupanın dışına iten millilerimiz yarı final mücadelesinde Polonya karşısında 2-0 öne geçti. Üçüncü sette bazı oyuncuların dinlenmesi ve yeni girenlerin oyuna ısınamaması ile yapılan peş peşe hatalar millilerin oyundan düşmesine neden oldu.

Üçüncü seti Polonya'ya kaptıran A Milli Voleybol Takımı dördüncü sette ise Polonya'nın seri sayılar yakalamasına izin vermedi. Ebrar Karakurt hırsı ve isteği ile dördüncü sette takım arkadaşlarını da ateşlerken seyirci baskısına ve muhteşem oyuna daha fazla dayanamayan Polonya maçı vermekten kurtulamadı.

Galibiyet sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Filenin Sultanları hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu belirtti.

SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

A Milli Voleybol Takımı final mücadelesinde Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. Filenin Sultanları'nın kupa için sahada olacağı karşılaşma 8 Eylül 2019 Pazar günü oynanacak. Millilerimizin final maçı saat 19:30'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.