Finalin adı Rafael Nadal-Daniil Medvedev

BUGÜN NELER OLDU

Sezonun son Grand Slam turnuvası olan ABD Açık'ta tek erkeklerde Rafael Nadal ve Daniil Medvedev finale yükseldi. İlk yarı finalde 5 numaralı seri başı Medvedev, Bulgar raket Grigor Dimitrov'u 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek kariyerinde ilk kez bir Grand Slam finaline adını yazdırdı.İkinci yarı finalde ise Nadal, İtalyan tenisinin yeni yüzü Berrettini'yi 3-0 yenerek kariyerinin 27. Grand Slam finaline çıktı.Tie break'te ise büyük bir drama yaşandı. Berrettini önce 4-0 öne geçti, sonra 5-2 ile seti kazanmaya çok yaklaştı. Ancak Nadal inanılmazı başarıp tie-break'i 8-6 aldı. İkinci sette de durum 3-3 iken servis kıran Nadal rakibinin direnci de kırdı ve 6-4 ile 2-0 öne geçip, son seti 6-1 alarak 3-0'la finale çıktı. Nadal maçta rakibine servis kırma şansı bile vermedi.