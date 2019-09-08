Finalin adı Rafael Nadal-Daniil Medvedev

Sezonun son Grand Slam turnuvası olan ABD Açık'ta tek erkeklerde Rafael Nadal ve Daniil Medvedev finale yükseldi. İlk yarı finalde 5 numaralı seri başı Medvedev, Bulgar raket Grigor Dimitrov'u 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek kariyerinde ilk kez bir Grand Slam finaline adını yazdırdı. Dimitrov winnerlarda rakibine 39'a 22 üstünlük sağlamasına rağmen 46 basit hata ile kendini yaktı.
İkinci yarı finalde ise Nadal, İtalyan tenisinin yeni yüzü Berrettini'yi 3-0 yenerek kariyerinin 27. Grand Slam finaline çıktı. İlk sette Nadal 6 kere servis kırma şansını kullanamazken, bunlardan biri de set içindi.
Tie break'te ise büyük bir drama yaşandı. Berrettini önce 4-0 öne geçti, sonra 5-2 ile seti kazanmaya çok yaklaştı. Ancak Nadal inanılmazı başarıp tie-break'i 8-6 aldı. İkinci sette de durum 3-3 iken servis kıran Nadal rakibinin direnci de kırdı ve 6-4 ile 2-0 öne geçip, son seti 6-1 alarak 3-0'la finale çıktı. Nadal maçta rakibine servis kırma şansı bile vermedi.