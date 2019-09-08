Martino Minuto’dan altın yağmuru

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dün başlayan Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda flöre branşında mücadele eden eskrimcimiz Martino Minuto, altın madalya kazandı. Milli sporcu, finalde Fransız rakibi Chastanet'i 15-13'lük skorla yenerek kürsünün birinci basamağına çıktı.
5 Eylül'de de Taşkent'te düzenlenen Uluslararası Satellite Turnuvası'nı altın madalya ile tamamlayan milli sporcu, iki günde kazandığı iki altın madalya ve topladığı 8 puanla
Tokyo 2020 Olimpiyatları kota periyodunda yarıştan kopmadığını kanıtladı.