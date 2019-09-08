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’dan altın yağmuru

Giriş Tarihi: 8.9.2019
Martino Minuto’dan altın yağmuru
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dün başlayan Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda flöre branşında mücadele eden eskrimcimiz Martino Minuto, altın madalya kazandı. Milli sporcu, finalde Fransız rakibi Chastanet'i 15-13'lük skorla yenerek kürsünün birinci basamağına çıktı. 5 Eylül'de de Taşkent'te düzenlenen Uluslararası Satellite Turnuvası'nı altın madalya ile tamamlayan milli sporcu, iki günde kazandığı iki altın madalya ve topladığı 8 puanla Tokyo 2020 Olimpiyatları kota periyodunda yarıştan kopmadığını kanıtladı.
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Martino Minuto’dan altın yağmuru
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