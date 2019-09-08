Martino Minuto’dan altın yağmuru

BUGÜN NELER OLDU

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dün başlayan Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda flöre branşında mücadele eden eskrimcimiz Martino Minuto, altın madalya kazandı.5 Eylül'de de Taşkent'te düzenlenen Uluslararası Satellite Turnuvası'nı altın madalya ile tamamlayan milli sporcu,Tokyo 2020 Olimpiyatları kota periyodunda yarıştan kopmadığını kanıtladı.