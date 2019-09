Şampiyonluk size yakışır

BUGÜN NELER OLDU

Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya'yı 3-1 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi... Ankara'da muhteşem bir destekle maça fırtına gibi başladık.'nın servisleriyle Polonya ne olduğunu anlamadan 7-2 öne geçtik ve seti de 25-17 aldık. İkinci seti deve'nin mükemmel oyunları ile 25-16 bitirdik. Polonya Smarzek ile ayağa kalktı ve 3. seti 14-25'le aldı.Dördüncü sette Polonya 2-6 ile başladı. Ancak'ın servislerinde 6-0'lık seri ile 8-6 öne geçtik. Rakibimiz son bir gayretle ve bizim hatalarımızla 11- 13'ü buldu ama hücumdavesavunmada da'nin cansiparane oyunu ile bir 6-0 daha geldi ve Polonya teslim oldu: 25-18... Sonuç:A Milli Takım Başantrenörü Guidetti, "Öncelikle teşekkürler Ankara. Taraftarın çok büyük yardımı oldu... 12 bin taraftar... Her maç... Bu bizim için çok önemli. Bu maçta 3. set biraz düştük ama Polonya kötü takım değil. Manşetleri iyi olunca tehlikeli takımlar ama biz çok iyi oynadık. Şimdi finalde Sırbistan ile oynayacağız. Dünya ve Avrupa şampiyonu... Olimpiyat ikincisi. Gerçekten zor ama bu taraftar önünde her zaman şansımız var" şeklinde konuştu.Kaptan Eda Erdem, "Çok iyi mücadele ettik. 3'üncü sette konsantrasyonumuzu kaybettik. 4. sette geri düştük ama kendimize inanıyorduk ve mücadeleye devam ettik. 16 yıl sonra Filenin Sultanları finalde. Ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyorum. Hedefimiz en başından finaldi ve bunun zorlu olacağını biliyorduk. Çok uzun bir yoldan geldik ancak bu ekibe inanıyordum ve parçası olduğum için gurur duyuyorum" dedi.Liberomuz Simge Aköz, "16 yıl sonra kendi evimizde finaldeyiz. İnanılmaz bir destek vardı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye, gençlere ve Türk kadınına armağan olsun bu final" diye konuştuGünün ilk yarı final maçında İtalya'yı 3-1 yenen Sırbistan finaldeki rakibimiz oldu. Final bugün Ankara Spor Salonu'nda 19:30'da...Türkiye, 2003'te yine ev sahibi olduğu Avrupa Şampiyonası'nda final oynamış, Polonya'ya kaybetmişti. Ve dün 16 yıllık rövanş alındı...Muhteşem bir oyunla finaldeyiz... Tribünlerde harika bir seyirci ve sahada da onlara yakışan bir takım vardı. Metre metre Polonya takımına tam 15 blok yaptılar... Herkes hücum etti, herkes savunma yaptı sahada...Ama özel paragraf açılacak isimler de vardı.... Öncelikle Kaptan Eda Erdem Dündar... 14 yıldır bu formayı gururla taşıyor... Ve dün gece takım ne zaman sıkışsa sahne aldı, blok yaptı, plase yaptı, Naz'ın enfes paslarını hançer gibi sapladı Polonya savunmasına...Meliha İsmailoğlu hücumda gerektiğinde sorumluluk aldı ama savunmada kale gibiydi. Yüzde 72 (%44'ü mükemmel) ile manşet aldı. Her yere yetişti... Bir başka kahraman liberomuz Simge Aköz ile birlikte dev gibi Polonyalı smaçörlerin vuruşlarını çıkardılar.Ve Hande Baladın... Hep potansiyeline ulaşmadığından şikayet edilirdi. Ama Hollanda maçıyla başlayan çıkışı dün de sürdü... Sayı attı, manşet aldı, blok yaptı. Tam bir Sultan gibi oynadı ve alkışı hak etti. Sadece bu isimler değil. Süper servisleri ile Kübra, 4. seti alıp giden Ebrar ve muhteşem Ankara seyircisi... Harikasınız ve siz olduğunuz sürece bu takımın herkese karşı şansı var...