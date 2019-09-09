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667. Elmalı Güreşleri’nin kazananı oldu

Giriş Tarihi: 9.9.2019
667. Elmalı Güreşleri’nin kazananı Ali Gürbüz oldu
Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin kazananı, finalde İsmail Balaban'ı mağlup eden Ali Gürbüz oldu. Altın kemerini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan alan başpehlivan Gürbüz, 72 başpehlivanın katıldığı mücadelede kürsünün 1. basamağına çıktı. Müsabakalar sonunda konuşma yapan Ali Gürbüz, "Çok iyi çalışıp önümüzdeki sezon da aynı performansı devam ettirerek zirvedeki yerimi korumak istiyorum" dedi.
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667. Elmalı Güreşleri’nin kazananı Ali Gürbüz oldu
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