Bunu hiç hak etmedik

2'NCİ

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek, 2003'ten sonra ikinci gümüş madalyasını aldı. Filenin Sultanları, son Dünya ve Avrupa Şampiyonu etiketli rakibine karşı inanılmaz bir mücadele verdi. Ankara seyircisinin muhteşem desteği ile başa baş giden ilk seti 14-14'ten sonra koparan Millilerimiz, ikinci sette Boskovic ve Mihajlovic ikilisini durduramadı. Ancak 3. sette galibi Polonyalı başhakem belirledi.4. sete müthiş hatalarla başladık ve 9-4 geri düştük. Guidetti'nin Eda ve Simge dışında bütün takımı değiştirmesi rakibi de şaşırttı. Zehra ile Fatma müthiş katkı verdiler ve 25-22 ile durumu 2-2 yaptık. Ve unutmak istediğimiz altın set... Çok iyi başladık ve 9-6 öne geçtik.Ancakrakibin sahamıza kaçan topunun sayı olmasına neden oldu. Bu hatanın şokuyla 9-10 geri düştük ama yine toparlanıp 12-11'i bulduk.Ancak bu bir son değil; Filenin Sultanları'nın alacağı çok kupa var. Hepsine sonsuz teşekkürler...Kaptan Eda Erdem maçın ardından, "Üzgünüz çünkü olacağına inandık. Olmayınca insan kendini tutamıyor. Basit hatalardan kaydettik. Sırbistan gibi üst düzey bir ülkeye karşı mücadele ediyorsak basit hataları aza indirmemiz gerekiyor. Ama olmayınca olmuyor. Takımımla gurur duyuyorum. İkinci olarak da büyük bir iş başardık. Filenin Sultanları olarak mücadelemizi verdik. Bu takdir edilecek bir şey. Ayrıca federasyon olarak da büyük bir iş başardık" dedi.A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti maç sonu, "Takımın yaptığıyla gerçekten çok mutluyum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sırbistan bugün en iyi oyununu oynamadı. Maçı onlara biz verdik. Hepsi genç oyuncular. Çoğunun ilk final maçı. Çok genç bir takımız. O yüzden birçok hata yaptık" dedi.Naz Aydemir Akyol, ikinciliğin kendilerini sevindirmediğini belirterek, "Maçı 3-0, bütün setleri 25-15 kaybetsek belki böyle üzülmezdik ama bu kadar basit hatalarla ve kendi seyircimizin önünde kaybedilmiş bir maç gerçekten hepimizin aklında ve kalbinde derin bir yara bırakacak" dedi.Sırbistan üst üste 2'nci, toplamda ise 3. kez şampiyon oldu. Kupayı kazanan ve Avrupa şampiyonalarındaki yenilmezlik serisini de 16 maça çıkaran Sırbistan'ın, organizasyonda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyası bulunuyor.Finalde 3-2 Sırbistan'a mağlup olan Filenin Sultanları için destek mesajları yağdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları" mesajı ile desteğini gösterdi. Ayrıca spor ve sanat camiasından da birçok isim sosyal medya hesaplarından Sultanlar'ı tebrik etti ve kupanın geleceğine dair inançlarını vurguladı.