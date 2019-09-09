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Voleybol Federasyonundan başkentli taraftarlara teşekkür

(TVF), A 'nı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür mesajı yayımladı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2019 15:35
Voleybol Federasyonundan başkentli taraftarlara teşekkür

Federasyonun mesajında, "Ev sahipliği yaptığımız 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası boyunca A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın oynadığı tüm karşılaşmalarda Ankara Spor Salonu'nun tamamını doldurarak ay-yıldızlı formayı sonunda kadar büyük bir inançla destekleyen ve millilerimizin elde ettiği başarıda büyük pay sahibi olan, tüm Ankara halkına teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Türkiye, finalde Sırbistan'a 3-2 yenilerek organizasyonu ikinci sırada tamamlamıştı.

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Voleybol Federasyonundan başkentli taraftarlara teşekkür
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