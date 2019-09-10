Sıra geldi Tokyo’ya

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tokyo Olimpiyatları'nı hedef gösterdi. İtalyan çalıştırıcı, "Bu harika takıma, yardımcılarıma teşekkür ediyorum. 15 Mayıs'tan beri çok sıkı çalıştık. Tie break'te Sırbistan'a 15-13 kaybetmek üzücüydü ama bizim için bu büyük bir adımdı. Herkese tebrikler. Şimdi Tokyo'ya odaklanma zamanı" ifadesini kullandı.Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Ankara'ya hem başantrenör Guidetti hem de Federasyon'dan teşekkür geldi. İtalyan hoca sosyal medya hesabından salonun fotoğrafını paylaşıp, "Çok teşekkür ederim Ankara" notunu düştü. Federasyon ise yaptığı açıklamada, "Ankara Spor Salonu'nun tamamını doldurarak ay-yıldızlı formayı sonunda kadar büyük bir inançla destekleyen ve millilerimizin elde ettiği başarıda büyük pay sahibi olan, tüm Ankara halkına teşekkür ederiz" ifadesine yer verildi.Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçlarda A Milli Takımı yalnız bırakmayan başkentli voleybol severler, oluşturdukları atmosferle başarıda önemli rol oynadı. Taraftarlar salonu ilk maçtan itibaren doldururken, milli takım ortalama 12 bin seyirci desteğiyle sahadaydı