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Keskin virajlı dağda nefes kesen yarış

Trabzon Çaykara’yı ’a bağlayan D915 numaralı yol, dünyanın en zorlu meydan okumalarından birine sahne oldu

Giriş Tarihi: 11.9.2019
Keskin virajlı dağda nefes kesen yarış
BEŞ kez Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı ile dünyanın en zorlu yarışı olarak bilinen Dakar'da son 3 yılı zirvede tamamlayan Kamaz Master birbirlerine meydan okudu. 1915'te Türkler ve Ruslar tarafından beraber inşa edilen Soğanlı Dağı eteklerindeki D915, 2 bin 330 metrelik rakımı, 13 keskin ve dar virajdan oluşan 13 kilometrelik uzunluğu ile pilotlara hayatlarının en özel mücadele şansını sundu. Yağız Avcı, "Bizim yarışımız, D915'in tarihine de bir selam niteliği taşıdı. Çok heyecanlı ve zorluydu" dedi.
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