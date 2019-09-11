Keskin virajlı dağda nefes kesen yarış

BEŞ
kez Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı
ile dünyanın en
zorlu yarışı olarak bilinen Dakar'da son 3 yılı zirvede tamamlayan Kamaz Master
birbirlerine
meydan okudu. 1915'te Türkler
ve Ruslar tarafından beraber inşa edilen
Soğanlı Dağı eteklerindeki D915, 2 bin
330 metrelik rakımı, 13 keskin ve dar virajdan oluşan 13 kilometrelik uzunluğu ile
pilotlara hayatlarının
en özel mücadele şansını sundu.
Yağız Avcı, "Bizim yarışımız, D915'in
tarihine de bir selam niteliği taşıdı.
Çok heyecanlı ve zorluydu" dedi.