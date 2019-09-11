Keskin virajlı dağda nefes kesen yarış

BUGÜN NELER OLDU

kez Türkiye Ralli Şampiyonu olanile dünyanın enzorlu yarışı olarak bilinenbirbirlerinemeydan okudu. 1915'te Türklerve Ruslar tarafından beraber inşa edilenSoğanlı Dağı eteklerindeki D915, 2 bin330 metrelik rakımı,pilotlara hayatlarınınen özel mücadele şansını sundu.Yağız Avcı, "Bizim yarışımız, D915'intarihine de bir selam niteliği taşıdı.Çok heyecanlı ve zorluydu" dedi.