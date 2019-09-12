Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYA Kupası'nda Sırbistan'dan sonra ABD de çeyrek finalde elendi. Türkiye'nin grupta elinden kaçırdığı ABD, çeyrek finalde Fransa karşısında tutunamadı ve 79-89'luk sonuçla kupaya veda etti. Fransa'da NBA takımlarından Utah Jazz'da oynayan Rudy Gobert 21 sayı, 16 ribaunt, 1 top çalma ve 3 blok ile maçın yıldızı oldu. Yeni sezonda Fenerbahçe forması ile izleyeceğimiz Nando De Colo da 18 sayı, 2 ribaunt ve 1 asistle oynadı. Bir diğer çeyrek final maçında Çekya'yı 82-70 yenen Avustralya, İspanya ile eşleşti.GEÇEN sezon Fenerbahçe forması ile büyük hayal kırıklığı yaratan İslam Slimani, kiralık gittiği Monaco'da iki maçta 3 gol atarak dikkat çekmişti. Ve Slimani için Bordeaux Başkanı Hugo Varela'dan ilgi çekici bir itiraf geldi. Varela, "Slimani'yi almak istedik ama Leicester daha ucuz bir fiyatla onuMonaco'ya gönderdi" dedi.BU yıl 18. kez düzenlenecek Turkcell Platinum Bosphorus Cup Yelken Yarışları, 28-29 Eylül'de İstanbul'da yapılacak. İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek organizasyona 8 ülkeden 800'e yakın yelkenci katılacak ve özel tasarım "Döner Trofe Kupası"nı kazanmaya çalışacak. İki gün sürecek ve 3 yarıştan oluşan organizasyonun ilk gününde takımlar Beşiktaş ve Anadoluhisarı arasında yelken açacak. Şampiyonun belirleneceği pazar günkü iki şamandıra yarışı ise Caddebostan açıklarında yapılacak.