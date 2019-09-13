Filenin Efeleri Rusya’yı salladı ama yıkamadı

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya'nın başkenti Ljubljana'nın ev sahipliğini yaptığı C Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında turnuvanın favorilerinden Rusya'ya 3-1 mağlup oldu. İlk seti 13-25 kaybettikten sonra ikinci sette çok iyi oynayarak rakibine üstünlük kuran Filenin Efeleri ile 25-23 ile durumu 1-1 yaptı. İkinci sette yaptığımız hataları iyi değerlendiren Rusya, dengeyi lehine çevirdi ve 17-25'lik sonuçla 2-1 öne geçti. Son sette de hücumda daha iyi oynayan rakibimiz 15-25'lik set sonucu ile maçtan 3-1 galip ayrıldı. Filenin Efeleri, C Grubu'ndaki 2'nci maçında bugün, TSİ 18.30'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.