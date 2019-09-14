Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı olan Türkiye Rallisi'nde ikinci günün lideri Red Bull sporcusu Esaqekka Lappi oldu. İçmeler, Çetibeli ve Ula etapları sonunda Yappi, 1.00.52.8'lik derecesiyle ilk sırayı elde etti.Türkiye Rallisi'nde üçüncü günde pilotlar Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etaplarını ikişer kez geçecek. Türkiye Rallisi'nin tüm heyecanı, bugün 14.50 ve yarın da 22.00'de RedBull.com/motorsporlari ve Red Bull TV'den de takip edilebilecek.A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi. Dvorana Center Stozice'de oynanan mücadelede. Türkiye, karşılıklı sayılarla başa baş geçen 2. sette, son bölüme 22-20 önde girdi. Bu avantajını koruyan A Milli Takım, seti 25-23 üstün bitirdi ve skoru 2-0 yaptı. Rakibi karşısında hücumda ve savunmada gösterdiği performans ile oyunu kontrol eden milliler, üçüncü seti de 25-13 üstün tamamladı ve şampiyonadaki ilk galibiyetini aldı. Ay-yıldızlılar,ev sahibi Slovenya ile karşılaşacak.Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Yarı finallerde Avustralya'yı 95-88 mağlup eden İspanya ile Fransa'yı 80-66 ile saf dışı bırakan Arjantin finalde karşı karşıya gelecek.Mücadele Wukesong Sport Arena'da oynanacak. Türkiye grup aşamasında turnuvaya veda etmişti.Tekvandoda, Japonya'da başlayan Grand Prix 2. Seri Müsabakaları'nda kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgin altın madalya kazandı.Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maçlarının kura çekimi, 17 Eylül Salı günü yapılacak. Kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Toplamda 92 takımın katılacağı kupanın 3. turunda, 2. eleme turunu geçen 33 takımın yanı sıra Süper Lig'den Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor ile TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yer alan tüm ekipler mücadele edecek.TFF 1. Lig'de 4. haftanın açılış maçında Balıkesirspor, lider Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Doğa İşeri ortaladı,32. dakikada ise sahneye Glumac çıktı.İlk yarı ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Balıkesirspor puanını 6'ya yükseltirken, lider Ümraniyespor ilk kaybını yaşadı ve 9 puanda kaldı.