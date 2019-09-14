Haber hattı

Marmaris'te Lappi lider Sebastien Ogier takipte
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı olan Türkiye Rallisi'nde ikinci günün lideri Red Bull sporcusu Esaqekka Lappi oldu. İçmeler, Çetibeli ve Ula etapları sonunda Yappi, 1.00.52.8'lik derecesiyle ilk sırayı elde etti. Bir başka Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ise 1.01.07.9'luk derecesiyle Fin takım arkadaşının 15.1 saniye gerisinde 2. sırada yer aldı.
Türkiye Rallisi'nde üçüncü günde pilotlar Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etaplarını ikişer kez geçecek. Türkiye Rallisi'nin tüm heyecanı, bugün 14.50 ve yarın da 22.00'de RedBull.com/motorsporlari ve Red Bull TV'den de takip edilebilecek.
Efeler Kuzey Makedonya'yı set vermeden mağlup etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi. Dvorana Center Stozice'de oynanan mücadelede Filenin Efeleri, ilk seti etkili oyunla 25-20 kazandı
. Türkiye, karşılıklı sayılarla başa baş geçen 2. sette, son bölüme 22-20 önde girdi. Bu avantajını koruyan A Milli Takım, seti 25-23 üstün bitirdi ve skoru 2-0 yaptı. Rakibi karşısında hücumda ve savunmada gösterdiği performans ile oyunu kontrol eden milliler, üçüncü seti de 25-13 üstün tamamladı ve şampiyonadaki ilk galibiyetini aldı. Ay-yıldızlılar, C Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın TSİ 21.30'da
ev sahibi Slovenya ile karşılaşacak.
Finalin adı İspanya-Arjantin
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Yarı finallerde Avustralya'yı 95-88 mağlup eden İspanya ile Fransa'yı 80-66 ile saf dışı bırakan Arjantin finalde karşı karşıya gelecek. İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final müsabakası yarın TSİ 15.00'te başlayacak.
Mücadele Wukesong Sport Arena'da oynanacak. Türkiye grup aşamasında turnuvaya veda etmişti.
İlk altın Hatice Kübra'dan
Tekvandoda, Japonya'da başlayan Grand Prix 2. Seri Müsabakaları'nda kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgin altın madalya kazandı. Milli tekvandocumuz finalde Laaraj Nada'yı 4-3 yenerek kürsünün birinci basamağına çıkmayı başardı.
Kupada 3. tur kuraları 17 Eylül'de çekilecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maçlarının kura çekimi, 17 Eylül Salı günü yapılacak. Kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Toplamda 92 takımın katılacağı kupanın 3. turunda, 2. eleme turunu geçen 33 takımın yanı sıra Süper Lig'den Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor ile TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yer alan tüm ekipler mücadele edecek. Kupa heyecanı yine A Spor ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.
Balıkesir'den Ümraniye'ye çelme
TFF 1. Lig'de 4. haftanın açılış maçında Balıkesirspor, lider Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Doğa İşeri ortaladı, Ketheovama plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
32. dakikada ise sahneye Glumac çıktı. Hırvat stoper şık bir kafa vuruşuyla farkı ikiye yükseltti: 2-0.
İlk yarı ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Balıkesirspor puanını 6'ya yükseltirken, lider Ümraniyespor ilk kaybını yaşadı ve 9 puanda kaldı.