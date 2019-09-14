Sırtınız yere gelmesin

Dünya Güreş Şampiyonası heyecanı bugün Kazakistan'da başlayacak. Organizasyon, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota verecek olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Şampiyona 3 isim için ise daha farklı anlam taşıyor. Rıza Kayaalp, altın madalya kazanması halinde grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olacak. Taha Akgül ve Metehan Başar üçüncü şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.
Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stilde 55 kiloda Şerif Kılıç, 63 kiloda Rahman Bilici, 72 kiloda Cengiz Arslan ve 82 kiloda Emrah Kuş mindere çıkacak.
RIZA KAYAALP
Rıza Kayaalp, Dünya Şampiyonası'nda 4. altının peşinde.
TAHA AKGÜL
Taha Akgül kariyerindeki 3. dünya şampiyonluğunu istiyor.
METEHAN BAŞAR
Metehan Başar'ın hedefi, üst üste 3. kez şampiyon olmak.