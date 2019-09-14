Sırtınız yere gelmesin

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Güreş Şampiyonası heyecanı bugün Kazakistan'da başlayacak. Organizasyon, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota verecek olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Şampiyona 3 isim için ise daha farklı anlam taşıyor.Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stilde 55 kiloda Şerif Kılıç, 63 kiloda Rahman Bilici, 72 kiloda Cengiz Arslan ve 82 kiloda Emrah Kuş mindere çıkacak.Rıza Kayaalp, Dünya Şampiyonası'nda 4. altının peşinde.Taha Akgül kariyerindeki 3. dünya şampiyonluğunu istiyor.Metehan Başar'ın hedefi, üst üste 3. kez şampiyon olmak.